Viviane Redin Mergen é a nova presidente da Câmara

A Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre passa a ser presidida por uma mulher em 2017. Em seu segundo mandato pelo Partido Progressista, Viviane Redin Mergen participou do Giro Regional, na manhã desta terça-feira, 3. Ela comentou sobre o desafio e a força das mulheres no comando dos Poderes Legislativos em cinco municípios da região. “Quando eu comecei na política, há quatro anos, comentava em minhas campanhas que eu queria ser conhecida como a Viviane, não como a esposa do Alceu como geralmente acontece”, destaca.

A parlamentar comenta, também, que lutou muito para conquistar seu espaço e fazer valer a força da mulher em um poder tão importante como o Legislativo. “Sempre vi a política com bons olhos, então decidi participar e deu certo”, comenta. Ela também disse que pretende mudar alguns pontos que considera positivos e necessários. “Quem está na presidência da Câmara ganha um pouco mais, então acho justo que quem ocupa este cargo esteja mais presente para que tenha um maior contato com a população”, acrescenta.

Viviane disse que espera um estreitamento de relações entre os poderes, principalmente entre Legislativo e Executivo. “Tivemos a grande satisfação de vencer esse pleito, agora somos situação e a nossa relação com o prefeito Marciano vai ser muito boa. Nós precisamos ter esse contato mais direto e o próprio prefeito disse que pretende participar das sessões para saber dos anseios da comunidade”, disse.

As sessões da Câmara de Arroio do Tigre ocorre nas três primeiras segundas-feiras do mês, a partir das 18 horas. Viviane deixou um convite à comunidade arroio-tigrense para que participe dos atos do Legislativo. “É de extrema importância que a comunidade participe e nos leve suas necessidades”, acrescentou.

Ainda na sessão solene que deu posse aos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito, foram convocados os vereadores suplentes Paulo Folmer (PDT) e Leandro Timm (PP), tendo em vista que os titulares Moacir Eichner (PP) e Edésio Jank (PP) assumiram secretarias no governo Marciano Ravanello. Já a mesa diretora da Câmara, além da presidente Viviane, é composta pelo vice-presidente Francisco Bernardi (PDT), a primeira secretária Mara Simone Seibert (PP) e o segundo secretário Gilberto Schaefer (PP).