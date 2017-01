Embutidos Hermes: uma história de trabalho em família

Em busca de uma alternativa para sair da cultura do tabaco, a empresa das famílias Hermes e Zuchetto, em Linha Rocinha, interior de Arroio do Tigre, encontrou muito mais do que uma simples ocupação. Com amor, dedicação e profissionalismo conquistaram seu espaço e hoje são reconhecidos nacionalmente pela qualidade dos produtos que são produzidos na propriedade. As atividades começaram na Feira do Produtor do município – da qual participam até os dias de hoje – e conquistaram o paladar dos clientes. Com o sucesso dos produtos, foram convidados a participar de feiras maiores por todo o estado.

Neste ano participaram de feiras no Rio de Janeiro e em Brasília a convite da Fetag. Uma das responsáveis pelo grande caminhada, Vânia Zuchetto destaca que os que mantém firmes e fortes é o trabalho em família. “Somos uma empresa familiar e que sempre buscou oferecer produtos de qualidade aos consumidores”, destaca. Prova disso, são as duas distinções recebidas neste ano. Na metade de 2016, foram agraciados com o troféu “Senar – O Sul”, como destaque do agronegócio. Já em dezembro, receberam a distinção máxima da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa Gaúcha, o prêmio “Folha Verde”.

Hoje, além da indústria de embutidos, também trabalham com panificados, ou seja, variados tipos de bolachas, cucas, bolos e pães. A família também abre as portas do seu estabelecimento para receber visitantes, de todos os cantos do país, e servem seu tradicional café colonial com o tradicional produto gaúcho e de mesa farta.