Declarações movimentam cenário político

A política em Arroio do Tigre está dando o que falar. Em meio às posses de vereadores, prefeito e vice-prefeito, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) vive um período conturbado após a derrota nas urnas. O candidato à majoritária pela sigla, Marcos Pasa, pediu afastamento da executiva na semana passada. Em entrevista à Rádio Gazeta ele citou traição por parte de membros do próprio partido.

Um dos membros mais antigos da sigla no município, Arlindo Mainardi pediu espaço e foi ouvido na mesma emissora. Ele citou que o PMDB não tem dono e discute suas decisões em liberdade. “Não temos como impor a vontade de uma pessoa em cima de um diretório que possui mais de 250 filhados”, destacou. Ele também relatou sobre a época em que foi candidato à majoritária. “Eu fui candidato a prefeito, perdi e não procurei colocar a culpa em ninguém”, disparou.

Sobre a colocação de Marcos em referência a traição de alguns membros do partido, Mainardi disse não consegue entender a intenção ou a quem Pasa se referiu. “Quando se fala em democracia, o partido possui seu entendimento. É possível observar que há duas eleições, o candidato pelo PMDB foi derrotado e continuou desempenhando suas funções e não saiu por aí procurando culpado”, acrescentou. Sobre a afirmação de que o PMDB de Arroio do Tigre precisa se “purificar”, Arlindo disse não saber “onde está o crime do PMDB”. “Se existe democracia tem de haver liberdade de escolha. Já essa purificação cada um tem que colocar a mão na consciência e pensar sobre seus atos, principalmente nesses últimos dois anos dentro do partido. E eu não digo isso somente a uma ou duas pessoas, eu falo para toda a executiva para pensar onde está cometendo seus erros, pois antes elegíamos quatro vereadores pelo PMDB e hoje chegamos a decadência de eleger apenas um”, finalizou.

Após a entrevista de Mainardi, Pasa contatou a equipe de jornalismo da emissora e reivindicou direito de reposta. Ele voltou a se pronunciar na sexta-feira, 30, no programa Giro Regional. Durante a entrevista, Marcos disse que “o chapéu serviu”. “Este senhor poderia ter ficado no seu cantinho, mas já era esperado que um dos traidores se manifestasse e isso bem demonstra a personalidade de alguns e de que eu não estou errado. É assim que funciona a política do PMDB de Arroio do Tigre”, disparou.

Sobre a colocação de Mainardi a respeito do dia 1º de janeiro de 2015, Pasa disse que ainda está refletindo sobre o que aconteceu na data. “Ainda não consegui descobrir, mas deve ser porque iniciou o mandato do presidente Ademir Jank (PMDB) na Câmara, o segundo de três mandatos do PMDB. Este deve ser o descontentamento de um membro do diretório”, destacou. Pasa também disse que perdeu as eleições, mas foi com dignidade . “Não estou procurando culpados e nem estou atribuindo a culpa aos traidores vendidos, estou dizendo sim que não sentarei no diretório com pessoas desse quilate para tratar assuntos partidários”, falou.