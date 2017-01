Um ginÃ¡sio para comunidade de Estrela Velha admirar e aproveitar

Cerca de 200 pessoas acompanharam, no final da tarde do último dia 28 de dezembro, a inauguração do Ginásio Poliesportivo de Estrela Velha, localizado no Parque de Eventos do município. A obra, iniciada em 2009, levou quase oito anos para ser concluída e totalizou um investimento de R$ 1.250.000,00, sendo uma das demandas mais reivindicadas pela comunidade local.

A solenidade coincidiu com o aniversário de emancipação político-administrativo do município, que celebra 20 anos de existência. O fato foi lembrado pelo então prefeito Reges Scapin durante o seu discurso. Ele destacou a importância do ginásio, o primeiro a ser construído na área urbana do município, que poderá ser utilizado para diversos eventos culturais e esportivos.

Representando o deputado federal Sérgio Moraes (PTB), que destinou R$ 780 mil em emendas para a construção do ginásio, o deputado estadual Marcelo Moraes comemorou o fato dos recursos que são destinados ao município terem sido bem aproveitados e garante que a família continuará ajudando Estrela Velha a se desenvolver com novas emendas.

Idealizador do Ginásio Poliesportivo, o ex-prefeito Hilário João Ceolin, falecido em 2009, foi lembrado durante os pronunciamentos da solenidade. Presente no ato, Alzira Nunes Ceolin, viúva de Hilário, foi convidada para fazer o descerramento da placa. Depois, o ginásio foi aberto ao público, que pode também prestigiar uma partida amistosa de futsal entre a equipe do Minetto Autocenter contra um selecionado de atletas locais.



Trator

Antes da inauguração oficial do ginásio, foi realizada a entrega das chaves do novo trator agrícola do município, adquirido pelo valor de R$ 146 mil, sendo R$ 29 mil oriundos de recursos municipais e o restante proveniente de emenda parlamentar do deputado Giovani Feltes (PMDB), atual secretário estadual da Fazenda. As chaves foram entregues por Reges e Adelar Correa, representante do parlamentar, à nova prefeita de Estrela Velha, Cecília Montagner Ceolin, e o vice Claudio Puntel.