Chuvas em excesso podem prejudicar culturas

Desde o final do ano passado, o excesso de chuvas no Rio Grande do Sul vem causando grande preocupação nos produtores rurais de todo o Estado. As precipitações mal distribuídas podem trazer sérios prejuízos para as mais diversas culturas, inclusive na região Centro Serra. Somente nos nove primeiros dias de 2016, choveu 115 milímetros em Sobradinho, segundo levantamento feito pelo escritório local da Emater-RS/Ascar.

O supervisor regional da Emater, Luiz Fernando de Oliveira, e o técnico agrícola Rotieri Guarienti participaram do programa Giro Regional na manhã de segunda-feira, 9, e falaram sobre os efeitos do clima na região. A maior preocupação é com o fumo. “Estamos no meio do período da colheita. Precisa ter chuva, mas um intervalo seco”, explicou Oliveira. “Das culturas que acompanhamos, é a que mais sofre com as chuvas”, completa Guarienti.

Eles comentaram também sobre a situação do milho e da soja, outros dois produtos importantes na região. “Quem andou pelo interior percebeu que o milho já enrolava a folha. Nesse caso, pode haver mais prejuízo com a escassez que teve em dezembro”, avalia Guarienti. Para ele, é essencial que o produtor faça um maior acompanhamento de sua lavoura para que, se houver perdas, elas ocorram em pequeno número.

Já a soja está entrando na fase de floração. “O produtor precisa ter mais cuidado com a possibilidade de fungos. Mas ainda é cedo para pensar em prejuízos”, acredita Oliveira. Para ele, quem tem lavoura em regiões mais baixas pode encontrar mais dificuldades. Porém, caso a chuva se estabilize, as culturas serão favorecidas. E a previsão para a próxima semana, de acordo com a MetSul Meteorologia, é positiva.



Choveu muito

nos últimos anos

Levantamento apresentado pela Emater também deu conta de que os últimos três anos foram de muita chuva, principalmente em 2015. Naquele ano, choveu 2.870 milímetros, maior índice já registrado desde que se passou a fazer o acompanhamento. O ano de 2014, com 2.824, também teve precipitações bem acima do previsto. “Temos visto muitos danos físicos”, alerta Oliveira, se referindo às erosões.

O supervisor explica que, para evitar maiores transtornos com as erosões, a Emater está discutindo e aplicando com agricultores as práticas de manejo. “Estamos planejando camaleões de maneira que possa tirar um pouco da água da lavoura do fumo. Mas nas outras culturas, temos que rediscutir o sistema”, reforça.