A alegria da família de Valdete foi a primeira criança a nascer em 2017

Era por volta de 16h40 de quarta-feira, 4, quando Vanete Fátima dos Santos deu à luz Luna dos Santos Melo. Com 38 semanas de gestação, a cesárea ocorreu tranquilamente e a pequena Luna nasceu com 3,380 quilos. Ela é a primeira filha de Vanete, que reside em Tunas. Emocionada, a mamãe conta que Luna chegou para alegrar o lar. “Ela já é a alegria da família”, disse. Luna foi a primeira criança a nascer no Hospital Santa Rosa de Lima em 2017.

A tia Janete Urban dos Santos chegou junto com com Vanete, na manhã de quarta-feira, quando a mamãe internou no Hospital Santa Rosa de Lima para realizar o procedimento. Ela conta que segue ajudando nos primeiros cuidados da sobrinha.