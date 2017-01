Sorteio encerra campanha Natal Premiado Caciss

Encerrou no último sábado, 7, a campanha Natal Premiado Caciss, promovida pela Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sobradinho (Caciss), com a realização de um jantar e o sorteio de vale-compras para clientes e colaboradores das 23 empresas participantes. O evento ocorreu no CTG Galpão da Estância, em Sobradinho. No total, foram distribuídos R$ 15 mil em prêmios.

Os clientes sorteados foram contemplados com vale-compras no valor de R$ 400,00, enquanto os colaboradores sorteados ganharam cupons no valor de R$ 200,00. Cada empresa tinha urna própria para o sorteio. A campanha iniciou em outubro do ano passado e durou cerca de três meses, movimentando o comércio do município.

Conforme Roberto Nunes e Emerson Torrel, presidente e vice da Caciss, respectivamente, a edição deste ano vai começar a ser planejada em breve. “Com certeza, a edição de 2016 vai incentivar mais pessoas a participarem na próxima. Em 2017, pretendemos, nas datas festivas, incrementar esse envolvimento. Vamos estar juntos com os poderes público e privado”, salienta Nunes.

A campanha também reforça, segundo os dirigentes, a posição de Sobradinho como um “shopping a céu aberto” da região, mesmo em tempos de crise financeira no país. “O saldo foi muito positivo para as empresas. Como entidade representativa do comércio, nossa intenção é fazer com que as empresas se fortaleçam, gerando mais emprego e mais renda”, ressalta Torrel.



Participação no

Natal das Estrelas

Durante o discurso na abertura do evento, Nunes destacou que a Caciss teve participação decisiva para o Natal das Estrelas. O evento de fim de ano da Prefeitura teve como ponto alto as decorações natalinas na Praça 3 de Dezembro. A ornamentação foi garantida após aprovação de convênio de R$ 60 mil do município com a entidade, na Câmara de Vereadores. Além deste valor, a Caciss captou mais R$ 10 mil junto ao comércio local.