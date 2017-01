TrÃªs reforÃ§os para qualificar elenco da AES

Visando a disputa da Liga RS Futsal, que deve substituir a Série Ouro, a Associação Esportiva Sobradinho (AES) começou a qualificar o seu elenco para a temporada 2017. Depois de confirmar a permanência do técnico Cigano e de alguns jogadores que defenderam a equipe em 2016, o clube foi às compras e anunciou três novos reforços.

O nome mais conhecido é o fixo e ala Luis Felipe Camargo, de 22 anos. Ele atuou por cinco anos no Atlântico de Erechim, onde foi multicampeão. Também é um velho conhecido de Cigano, que o comandou nas conquistas de torneios como a Taça Brasil de Futsal e a Copa Libertadores. A negociação foi intermediada com seu empresário, o ex-jogador da Seleção Brasileira, Carlinhos.

Também vai defender a equipe sobradinhense em 2017 o beque Bruno Gomes, também de 22 anos. Após passagens pelo futsal paulista e mineiro, ele defendeu o Abelardo Luz, de Santa Catarina, na última temporada. O anúncio das contratações de Gomes e Camargo ocorreu em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira, 11.

Na sexta passada, foi anunciado o pivô Jôney Herbert Félix, de 32 anos. Com experiência internacional, ele atuou no ano passado no futsal francês, defendendo o Bruguieres Futsal, da cidade de Toulouse. Também passou, no Brasil, por equipes do Ceará, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Piauí.



Elenco para 2017

Os novos reforços se juntam a Misco, Jonatan, Alan, Léo, Lucas Tigrão, Diego, João Fardin, Natan Haas, Pedro Fardin e Pepinho - este último estava na ADCH, de Salto do Jacuí -, que renovaram o contrato.

Neste ano, o objetivo da equipe comandada por Cigano é fazer uma campanha superior a do ano passado, quando avançou para a segunda fase com três rodadas de antecedência. A AES fechou a classificação geral na sétima posição.