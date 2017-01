Safra de uva é esperada com grande expectativa

O quadro Café na Roça visitou a propriedade da família Redin, em Linha Quinca, Sobradinho, na manhã de segunda-feira, 9. Na oportunidade, Neimar e Guilherme Redin falaram sobre a produção e a safra que se aproxima. De acordo com eles, a colheita deve começar na próxima semana. “A safra deste ano vai ser boa, pois não teremos tanta perda como no ano passado”, destaca Guilherme. Na safra de 2016, a quebra chegou a 57% da produção. Outro ponto destacado por Guilherme é o manejo correto em datas específicas. “O manejo correto ajuda a ter um cacho com maior sanidade e, consequentemente, um vinho de melhor qualidade”, acrescenta.

A chuva dos últimos dias tem ajudado, de certa forma, tendo em vista que em alguns casos as frutas chegaram a dobrar de tamanho. “Agora, temos que deixar a uva na parreira para que ela alcance o grau de doçura e complete a fase final de maturação”, destaca Redin. A família vende uva in natura e também produz vinho, espumante e suco. Tudo é totalmente orgânico, algo que a família se orgulha muito em anunciar. Quem acaba ganhando, também, é o consumidor com a certeza de um produto de qualidade e sem adição de conservantes e pesticidas.

A produção de vinho tomou grandes proporções. Tanto que a família precisou construir sua vinícola. E, diga-se de passagem, uma das mais belas vinícolas da região. Feita de pedra e com uma preocupação grande com a estética arquitetônica, a vinícola também garante a temperatura ideal para a produção da bebida, devido a espessura de suas paredes. “Todos os detalhes foram pensados, inclusive o sistema que se utiliza da gravidade, o que não precisa de bombas para transportar o liquido de um local para o outro”, conta Neimar.

Hoje, a família cultiva 8 hectares da fruta e pretende plantar mais para o próximo ano, tudo para atender a demanda. “O nosso grande objetivo a partir do ano que vem é a plasticultura, que é a uva de mesa para consumo in natura. Mas temos que ir de vagar, pois o custo de implantação de um hectare de parreira gira em torno de R$ 45 mil”, ressalta.