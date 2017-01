Ao fim da safra, agricultor mantém boas expectativas

O quadro “Café na Roça” retornou à localidade de Linha Paleta, interior de Arroio do Tigre, desta vez para falar sobre a safra de fumo. Conforme o produtor Carlos da Silva e sua esposa Nina, o fumo está bem melhor que no ano passado. “Acredito que este ano vai ser um sucesso para os produtores de tabaco”, destacou.

Produzindo cerca de 70 mil pés de virgínia, a família já conta há seis anos com a tecnologia da estufa de ar forçado, o que garante mais qualidade ao produto final. “Principalmente se tratando em diminuir a mão de obra e também há um maior conforto para quem trabalha”, disse.

Sobre o preço pago ao produtor, a família destaca que como faltou fumo no ano passado não vai haver excesso de produção, por isso a expectativa em relação ao valor é boa. Outra fonte de renda da família é o cultivo da soja. “Hoje plantamos oito hectares de soja, algo que antes não fazíamos”, acrescenta.

A família também planta alimentos para subsistência e pretende implantar um nojo projeto, que é a agroflorestal, que são árvores frutíferas plantadas na própria mata. Conforme Carlos, essa parte fica a cargo da esposa Nina que já está buscando informações para a implementação do projeto na propriedade.

Preocupado com a permanência do jovem no campo, Carlinhos já foi presidente da Juventude Rural de Arroio do Tigre (Ajurati) e é o atual presidente da Associação Regional de Jovens Rurais (Arejur). De acordo com ele, para que a permanência do jovem seja garantida, é preciso que o meio rural busque inovar sempre.

“Os jovens de hoje precisam estar conectados, então a internet e o sinal da telefonia precisam ser nossos aliados e é por isso que estamos lutando por isso”, destaca. Outro ponto positivo citado por Carlos é o fato de que o plantio e o preparo da terra já podem ser mecanizados, o que acaba tornando o trabalho mais fácil e rápido.