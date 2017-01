A deputada estadual Silvana Covatti entrou para a história no dia 12 de janeiro. Ela se tornou a segunda mulher a assumir o governo do Rio Grande do Sul, com a ausência do governador José Ivo Sartori e do vice José Paulo Cairoli, que estão em viagem para Santa Catarina. A parlamentar do PP, que é presidente da Assembleia Legislativa, foi empossada em solenidade no Palácio Piratini e ficou no cargo até a segunda-feira, 16.

Na manhã da última sexta-feira, 13, Silvana concedeu entrevista a Rádio Gazeta FM, no programa Giro Regional, e se disse honrada com a oportunidade de assumir o governo, mesmo que por apenas quatro dias. “Estou muito feliz, foi uma caminhada grande para chegar até aqui. Fiz a boa política, junto com meu esposo e meu filho. São quatro dias em quatro anos”, salienta.

Mesmo que seja por um curto período, Silvana considerou o fato de virar governadora em exercício como um reconhecimento ao seu trabalho, que também resultou, no ano passado, na escolha de seu nome para presidir a Assembleia Legislativa - a primeira deputada a ocupar o cargo. “Sempre buscamos muito diálogo com todas as instituições, entidades e municípios”, disse, defendendo o diálogo como uma marca de seu mandato.

Silvana também falou sobre o mandato na presidência do Legislativo estadual. Segundo ela, em um ano complicado, foi possível economizar cerca de R$ 38,5 milhões, reduzindo em 25% os gastos com diárias dos 55 deputados estaduais. A parlamentar ainda defendeu a atuação dos colegas, que tomaram atitudes “amargas”, votando e aprovando projetos para que o Estado faça a prestação de serviços necessária para a população.



Agenda

A primeira atitude de Silvana Covatti como governadora em exercício foi tomar conhecimento da situação financeira do Rio Grande do Sul. Pela manhã, ela teve reuniões com o secretário da Casa Civil, Márcio Biolchi. Também recebeu o presidente do PP, Celso Bernardi, juntamente com deputados estaduais, federais e membros da Executiva do partido. À tarde, ela teve audiência com o secretário de Finanças, Giovani Feltes.

Silvana também comentou sobre a atuação da família Covatti em Sobradinho e na região Centro Serra, e comemorou o investimento de R$ 250 mil para o Hospital São João Evangelista - Unidade 2, com emenda parlamentar de Covatti Filho. “Esse é o nosso papel como articuladores daquilo que a sociedade e os municípios precisam. A saúde é fundamental”.