Do movimento estudantil ao sacerdotismo e à batina

Quem conversa com o padre Jorge Antônio Hudson logo percebe que ele tem uma paixão: o tradicionalismo. O sacerdote de 54 anos, que recentemente passou a atuar na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Sobradinho, costuma andar sempre pilchado quando não está rezando uma missa. Inclusive, estava com vestes gaudérias durante a entrevista no programa Giro Regional, na manhã da última sexta-feira, 13.

Mas Hudson teve uma outra paixão durante sua trajetória. E que permanece enraizada nele até hoje. Por muitos anos, o padre frequentou movimentos estudantis, algo que começou ainda no Seminário São José. E o currículo é extenso. “Presidi o Grêmio Estudantil Dom Antônio Reis, onde fui secretário também. Eramos bem participativos nessa época. Quando estudei em Agudo, fundamos o Grêmio Estudantil da Escola Willy Reis”, recorda.

O período de graduação de Hudson também foi marcado por atuação no movimento estudantil. Quando cursou Filosofia, em 1992, participou do Diretório Acadêmico do Instituto de Filosofia e Teologia Santa Maria, e foi um dos fundadores do Departamento Acadêmico das Faculdades Particulares de Santa Maria, ainda existente. “Além de estudar, participávamos efetivamente nos movimentos sociais”.

Hudson lembra também que foi o primeiro estudante a fazer estágio na Delegacia da Mulher em Santa Maria. Também fez estágio de Psicologia com a terceira idade, e a dissertação de mestrado teve como tema o contrato social de Jean-Jacques Rosseau. Depois, seguiu para Caçapava do Sul, onde atuou na Paróquia Nossa Senhora de Assunção. Foram 11 anos atuando em Caçapava do Sul. Hudson contribuiu, inclusive, no restauro da Igreja.

No município, além da atuação paroquial, Hudson lecionou Filosofia em escolas do ensino médio. Nos últimos cinco anos, esteve em Cachoeira do Sul, onde chegou a cursar Direito. Então, surgiu a oportunidade de regressar a sua região de origem. “Estamos a disposição. Temos que nos adaptar às realidades regionais. Aos poucos, estou tomando pé da situação para ajudar os nossos fiéis. A Paróquia aqui é muito grande”, explica.