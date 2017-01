Vereadores falam sobre trajetória e trabalho na Câmara

A Rádio Gazeta FM 98.1 continua com suas rodadas de entrevistas com os novos vereadores da Legislatura 2017/2020. Na semana passada, mais três parlamentares foram convidados a falar sobre suas trajetórias na política e o que os motivaram a buscar uma cadeira no Legislativo de Arroio do Tigre. Na quarta-feira, 11, Mara Simone Seibert (PP) concedeu entrevista à emissora. Na oportunidade, disse que vai lutar pela busca de recursos, através de emendas parlamentares. “Vamos em busca de máquinas para o interior, recursos para a saúde, calçamento para ruas, enfim todos os setores que necessitam de recursos”, ressaltou.

A vereadora também comentou sobre a força da mulher nesta legislatura, tendo em vista que três das nove cadeiras são ocupadas por elas. “Nós estamos nos destacando na carreira política a cada dia, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço e, principalmente, pela nossa humildade de procurar sempre aprender com os homens”, disse.

Na quinta-feira, 12, foi a vez do vereador Evaldir Jacob Dries (PSB) participar do Giro Regional. Em seu segundo mandato, Dries explicou que vai continuar lutando pela agricultura no município. Ele destacou as emendas que conseguiu, através do deputado federal Heitor Schuch (PSB). “Conseguimos emendas para reforçar as patrulhas agrícolas que atuam no interior”, destacou.

Dries também fez uma avaliação da administração de Gilberto Rathke (PSB). Conforme ele, não se pode só criticar a administração passada. “Deixamos muitas obras em andamento e que serão inauguradas agora no governo do Marciano”, destacou.

Já o vereador Paulo Vanderlei Folmer (PDT), que participou do Giro Regional na sexta-feira, 13, agradeceu aos eleitores e ao vereador mais votado em Arroio do Tigre, Moacir Eichner (PDT), que oportunizou sua posse como vereador. Eichner assumiu uma das secretarias do governo Marciano Ravanello, por esse motivo Folmer pôde assumir uma cadeira na Câmara.

Agricultor, o parlamentar afirma que vai lutar pela agricultura no município e pelas melhorias na sua comunidade, a Coloninha. “Nossa estrada da sede até a Coloninha é muito extensa e precisa de reparos constantes, vamos lutar por isso também”, destaca.

As sessões da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre ocorrem nas segundas-feiras, às 18h. Os parlamentares também ressaltaram a importância da participação dos munícipes nos atos do Legislativo.