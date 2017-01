Apae instala câmeras de vigilância

O ano de 2017 começou difícil para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sobradinho. A entidade foi alvo de invasores duas vezes na mesma semana e registrou um prejuízo de aproximadamente R$ 16 mil, conforme o presidente João Antônio Cides, durante entrevista no programa Giro Regional na manhã desta terça-feira, 17. Para coibir esses crimes, a Apae instalou quatro câmeras de vigilância em suas dependências.

Na ocasião, os ladrões furtaram um computador, uma impressora multifuncional, dois rádios, um DVD, um aparelho da SKY, brinquedos eletrônicos, tapetes e documentações. Cinco janelas foram danificadas nas ações criminosas e os vidros foram trocados duas vezes, lembra Cides. Até o momento, Brigada Militar e Polícia Civil conseguiram recuperar o computador e o monitor.

Também integrante da diretoria da Apae, Paulo Reuter, o Neco, comemorou a doação da empresa Kaifer Eletro Alarmes, da localidade de Linha Quinca. “Recebemos quatro câmeras de vigilância, com um sistema melhorado de gravação de imagens. Agora temos um sistema muito bom, que já está instalado e em pleno funcionamento”, comenta.

Já o prédio localizado ao lado da Apae, onde funcionava uma creche, será doado para a entidade. O imóvel deve sediar um ginásio completo para ser utilizado pelos alunos. O antigo berçário será reformado e dará lugar a duas novas salas, e dois espaços serão transformados em uma moradia. “Podemos ter um PM residente no local. Vamos ver com ele a disponibilidade”, ressalta Cides.

O presidente da Apae revelou também que o convênio com a prefeitura de Sobradinho foi renovado. “Agora vamos visitar as prefeituras de Lagoa Bonita do Sul, Ibarama, Segredo e Passa Sete”, explica Cides, que assumiu a presidência da Apae no ano passado. Após um período de graves dificuldades financeiras, a entidade está se recuperando e espera saldar todas as dívidas até 2019.