Tem ameixa de qualidade em Campo de Sobradinho

A aposta pela fruticultura como uma alternativa à cultura de outros produtos é uma realidade em diversas localidades no Rio Grande do Sul. Na região Centro Serra, a produção da uva é, talvez, o exemplo mais conhecido. Mas na localidade de Campo de Sobradinho, interior de Passa Sete, há uma propriedade rural que aposta na produção de ameixas há pelo menos sete anos. E os resultados obtidos vem sendo excelentes, principalmente na atual safra.

A colheita na propriedade de Marcos Renê Jung e Cristiani Calheiro deve passar das 40 toneladas da fruta. A reportagem da Gazeta da Serra foi recebida por Marcos na tarde desta quarta-feira, 18, - Cristiani, que é vereadora, estava na reunião do Consórcio do Vale do Jacuí em Cachoeira do Sul – e pôde conferir a qualidade da ameixa. “Somente nesta semana, colhemos 400 caixas com cerca de 24 quilos de ameixa em cada uma”, salientou o agricultor.

Na propriedade, são produzidas quatro variedades da ameixa: Precoce, Italiana, Irati e Letícia, cada uma com o seu período de produção. A colheita iniciou em outubro e deve se estender até o final de janeiro. As frutas serão levadas para uma câmara fria, que permitirá a armazenagem por até 50 dias, possibilitando um melhor valor no mercado. “Acredito que vamos fechar entre R$ 2,20 a R$ 2,30 o quilo”, reforça Marcos. No ano passado, o valor fechou a R$ 3,00. Entretanto, a produção havia sido menor – 15 toneladas.

A área plantada de ameixa na propriedade é de apenas dois hectares. Mas, conforme Marcos, para a próxima colheita, a ideia é expandir o cultivo da fruta em mais um hectare. “Acredito que teremos um pomar para colher 90 toneladas ano que vem”, projeta. Na propriedade, segundo o agricultor, também há a cultura da soja e também do caqui e do kiwi. Esta última também há expectativa para uma boa safra em 2017.



Para o técnico agrícola da Emater-RS/Ascar de Passa Sete, Elimar dos Santos, apesar dos bons números, a produção de ameixas no município ainda é desconhecida por parte da região. “Hoje, temos cinco agricultores que cultivam a fruta. E essa safra recorde é um incentivo para os produtores”, salienta.Cerca de 70% da comercialização da ameixa colhida na propriedade de Marcos e Cristiani é feita fora do Centro Serra, em municípios como Carazinho, Farroupilha e Lajeado, enquanto o restante fica no comércio regional.

Para o próximo ano, conforme Marcos, será feito um investimento em tela de proteção contra o granizo, como forma de prevenir. “Assim não correremos o risco de perder toda a produção em poucos minutos”, explica.