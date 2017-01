Maninho vai presidir o Consórcio em 2017

O prefeito de Sobradinho, Maninho Trevisan, foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí (CI/Jacuí) em assembleia geral realizada nesta quarta-feira, 18, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. A reunião da entidade iniciou pela manhã e se estendeu até a tarde, encerrando por volta das 16 horas, com a escolha da nova diretoria, ocorrida por aclamação.

Marciano Ravanello, prefeito de Arroio do Tigre, será o vice-presidente, enquanto Valdir Rodrigues, prefeito de Segredo, ocupará o cargo de secretário. Na assembleia, 11 dos 12 municípios que integram o consórcio estiveram representados - apenas Tunas não marcou presença -, entre prefeitos, vices e vereadores. De Sobradinho, por exemplo, sete dos nove parlamentares compareceram.

De acordo com o secretário executivo do CI/Jacuí, Vanoir Koehler, diversos assuntos de importância para os municípios foram discutidos. Algumas tiveram encaminhamentos, como a implantação da usina de asfalto. Município mais populoso do consórcio, Cachoeira do Sul confirmou que vai comprar uma usina. “A questão foi bem aceita pelos prefeitos devido ao aporte financeiro não ser alto. Os demais municípios devem apresentar proposta”, salienta.

Anunciada em primeira mão durante o Giro Regional da última segunda-feira, a telemedicina também deve ser implantada através do Consórcio. A aquisição do material foi aprovada e Cachoeira vai adquirir uma maleta. Já a região Centro Serra deve ter até duas maletas. Ainda, foi formalizado o pedido de reingresso de Encruzilhada do Sul no CI/Jacuí. O município havia sido expulso por conta das dívidas com a entidade.

Outros temas discutidos

Ainda foram abordados durante a assembleia geral do Consórcio do Vale do Jacuí a questão do abastecimento de água. Conforme Koehler, Novo Cabrais já terá uma renião com a empresa Prolog sobre gerenciamento e distribuição da água. “A contratação do serviço ficará a cargo de cada município. Depois, o Consórcio viabiliza”, ressalta. Também foram discutidas a questão dos resíduos sólidos, com visita programada para Venâncio Aires, a implantação do projeto Cidades Inteligentes e a habilitação no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-RS).