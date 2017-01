Gilnei Luchese presidirá a Amcserra em 2017

O prefeito de Lagoa Bonita do Sul, Gilnei Luchese, será o presidente da Associação dos Municípios do Centro Serra (Amcserra) em 2017. A nova diretoria foi definida em assembleia geral realizada na manhã do último dia 12, na sala de reuniões da Prefeitura de Sobradinho.

De férias, Gilnei foi representado pelo vice Luiz Fagundes na reunião. Ele presidirá a entidade pela segunda vez - a primeira ocorreu em 2015. Ele sucede Alencar Feron, que presidiu a associação em 2016, último ano de seu segundo mandato como prefeito de Segredo.

Além da eleição, a assembleia também teve a prestação de contas da gestão de Feron na Amcserra. Ainda, foram discutidos assuntos gerais dos municípios e da região Centro Serra. A principal deliberação se refere a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com a nova direção, será criado, em conjunto entre os municípios da Amcserra, um novo programa de recuperação fiscal (Refis), sendo a última chance para o contribuinte acertar a conta. O pagamento do imposto poderá ser feito entre os meses de abril, maio e junho deste ano.

Força política

Antes da eleição da nova diretoria, os prefeitos discutiram sobre a real função da Amcserra. O prefeito de Sobradinho, Maninho Trevisan, questionou a atuação da associação nos últimos anos e comparou com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, responsável pela implantação do pronto-atendimento no Hospital São João Evangelista.

Feron destacou a atuação política da associação, mas reconheceu que os últimos anos foram “um caos”. De volta à prefeitura de Arroio do Tigre, Marciano Ravanello cobrou maior representatividade da Amcserra a partir deste ano. “Temos que ter uma finalidade, pois estamos ficando para trás em muita coisa”, comentou. Os prefeitos também concordaram que precisam pensar a nível regional, para que o Centro Serra cresça.