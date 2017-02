Teves reforÃ§a a AES

A Associação Esportiva Sobradinho (AES) anunciou oficialmente na tarde desta quarta-feira, 25, o quarto reforço para a temporada 2017. João Paulo dos Santos, o Teves, de 28 anos, chega para ser um dos principais nomes da equipe. Foram semanas de negociação com o atleta, que tinha propostas de outros clubes do Rio Grande do Sul e também do Paraná.

Natural de Coumbaíba, interior de Goiás, Teves é pivô, mas já atuou como ala. Ele defendeu a Assoeva, de Venâncio Aires, nos últimos dois anos, e participou da campanha histórica da equipe na Liga Nacional no ano passado, alcançando a semifinal. Também foi vice-campeão da Série Ouro em 2015, sendo derrotado pela ACBF, de Carlos Barbosa.

Contudo, Teves se destacou mesmo em passagem pela Assaf, de Santa Cruz do Sul. Foram seis anos defendendo a equipe do Vale do Rio Pardo, com mais de 200 gols anotados. Ele iniciou a carreira no interior de Goiás, depois de atuar no futebol de campo na base do Vila Nova e também em Tocantins.

Teves será apresentado oficialmente no dia 6 de março, juntamente com os demais reforços e o restante do elenco, para o início da pré-temporada. Além dele, a AES também já contratou o pivô Jôney Herbert, que estava no futsal francês, o fixo Camargo, com passagem vitoriosa pelo Atlântico de Erechim, e o beque Bruno Gomes, que defendeu o Abelardense, de Santa Catarina, no ano passado.



Apelido

Além dos gols, Teves também é muito conhecido por sua raça e dedicação dentro de quadra. Características que lhe renderam o apelido, somadas à semelhança física com o xará argentino, Carlos Tevez. Um fator que pesou na opção de Teves pela AES é o fato dele conhecer o técnico Cigano.