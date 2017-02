Produtores apostam cada vez mais na diversificação

O quadro “Café na Roça” visitou, na manhã de segunda-feira, 23, a propriedade de Fabrício da Silva, em Serrinha Alta, interior de Segredo. Mesmo com as dificuldades da telefonia, foi possível a intervenção ao vivo através da Rádio Gazeta FM. Na oportunidade o produtor e também vereador do município comentou como conseguiu implantar várias atividades na propriedade. Fabrício, a mãe e o pai se dividem nas atividades. Principalmente nesta época, quando o tabaco toma um tempo precioso da família.

Entretanto, a grande aposta são as galinhas poedeiras. “Comecei com um projeto de avicultura colonial, onde produzo ovos para vender principalmente nas padarias”, destaca. O trabalho é totalmente sustentável, tendo em vista que o milho – principal alimento das aves – é produzo também na propriedade. “Dessa forma consigo ter uma rentabilidade boa”, acrescenta. Hoje, são mil galinhas pondo ovos todos os dias.

Além dessas atividades, a família também cultiva uma pequena área de feijão. “Hoje plantamos só para o consumo, além de outros alimentos para subsistência, pois acredito que a base de uma propriedade rural seja plantar parte daquilo que consome no dia a dia”, garante. Em uma outra pequena área, algumas videiras com cachos prontos para serem colhidos.

Aos 24 anos, Fabrício também é coordenador de jovens da regional Centro Serra, entidade ligada à Fetag. Ele comenta sobre a importância da permanência do jovem no campo. “Sem dúvida é importante que os jovens permaneçam no campo, por isso tempos que lutar pelo sinal da telefonia, internet e principalmente da energia elétrica, que é uma grande demanda da nossa região”.

O custo da produção de galinhas poedeiras diminui neste ano, tendo em vista que a produção do milho aumentou e, consequentemente, o preço do grão caiu. “Hoje o custo está estabilizado, por isso é importante produzir bem em épocas de safra boa. Hoje já conseguimos armazenar na propriedade um pouco do milho que é produzido aqui”, comenta. Sobre como conciliar os trabalhos em épocas de colheita, Fabrício destaca que é preciso organização. “É preciso saber dar cada passo de uma vez e manter uma organização, dessa forma é viável o investimento e garantir a boa produção, além de ter uma propriedade bem organizada”, destaca.