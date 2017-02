Direção da Escola Copetti avalia atividades desenvolvidas em 2016

O ano de 2016 foi de muito trabalho na Escola Estadual Padre Benjamim Copetti, de Sobradinho. Ao todo, a instituição promoveu mais de 30 eventos ao longo do ano passado, e a ideia, conforme a diretoria, é que 2017 também seja produtivo, mesmo com as dificuldades existentes.

O diretor Alécio Marion e a vice-diretora Rosemari Heringer participaram do Giro Regional na manhã de terça-feira, 24, e falaram sobre as ações desenvolvidas, entre elas o projeto “O que eu posso fazer para melhorar nossa escola”, lançado no ano passado. “Para nossa satisfação, tivemos 106 colaboradores, cada um ajudando como pode”, explica Marion.

Uma das iniciativas desenvolvidas a partir do projeto foi a cedência, por parte do Presídio Estadual de Sobradinho, de detentos para fazer trabalhos de limpeza na escola. O Conselho de Pais e Mestres (CPM) da Copetti também teve contribuição importante ao longo do ano.

Também foi destacada pela direção da escola a parceria do município com a Fundação Itaú, que resultou em atividades para combater a evasão escolar e a reprovação. Conforme Rosemari, foram sete oficinas desenvolvidas: arte, esporte, patrulha ambiental, música, computação, dança e a reativação da Banda Marcial da escola. “Inclusive ela participou do desfile, resgatando uma tradição”, destaca.