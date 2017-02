Celetro caminha na contramão da crise

Indo na contramão de muitas empresas e indústrias, que encontram grandes dificuldades para fechar com as contas em dia nos tempos de crise, resultando em demissões e cortes, a Cooperativa de Eletrificação Rural Centro Jacuí (Celetro) vem em constante crescimento nos últimos anos. A cooperativa segue realizando investimentos, conforme afirmou o presidente José Benemídio Almeida.

Em um jantar para a imprensa regional realizado na noite da última sexta-feira, 20, na sede social da cooperativa, em Cachoeira do Sul, Benemídio falou sobre o momento atual da Celetro. “Nós nos preparamos para isso. Para 2017, estamos tranquilos. Nossa preocupação é com 2018, mas vamos trabalhar para que também seja um bom ano de crescimento”, salientou.

Benemídio está no comando da Celetro desde 2005, mas integra o conselho administrativo desde os anos 80. E, em seu discurso, relembrou toda a trajetória na cooperativa, desde o período em que ajudou Naldo Prates Corrêa a assumir a presidência, em 1986. “Eu era secretário do conselho, mas logo o Naldo me colocou como diretor financeiro. Depois, também passei a ocupar o cargo de diretor operacional”, recorda.

Também foi veiculado um vídeo institucional sobre a atuação da Celetro, destacando o trabalho de funcionários e dos gerentes, todos com um longo período de dedicação à cooperativa. A Celetro leva energia elétrica para as áreas rurais de 27 municípios da área central do Rio Grande do Sul, sendo nove deles da região Centro Serra.