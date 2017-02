Colheita do tabaco entra na fase final

A colheita do fumo nas propriedades rurais de toda a região Sul do Brasil começa a entrar na reta final. E, em algumas lavouras, é possível observar que a safra 2016/2017 do tabaco deve ser muito positiva para os produtores, principalmente se comparada com a safra anterior, marcada por grandes perdas. Esse cenário pode ser visto na região Centro Serra, com belas plantações nas localidades e na beira de estradas.

A propriedade de Jeferson Mattana, na localidade de Campo da Aviação, em Sobradinho, se destaca pelo tamanho do fumo plantado. “Graças a Deus esse ano deu um fumo muito bom. A colheita está indo muito bem, com uma produtividade de 10 arrobas por mil”, salienta o agricultor, que agora se divide entre o tempo na lavoura com as funções de vereador, após ser eleito no ano passado. Para isso, conta com a ajuda da família.

Na propriedade, foram plantados 70 mil pés de fumo, sendo 45 mil do amarelinho e 25 mil do virgínia. O primeiro, conforme Mattana, deve ter sua colheita encerrada até o final desta semana, enquanto o segundo, que tem um ciclo mais longo, será 100% colhido somente no final de fevereiro. “Terminamos de plantar o tabaco no dia 10 de outubro”, relembra o agricultor, que também tem o cultivo da soja e do milho – este para consumo próprio – no local.

Vilão na safra passada, o clima, desta vez, colaborou com a produção, não só para Mattana, mas também para a maioria dos fumicultores. “No ano passado, perdi 42 mil pés de fumo. Até teve um orientador da Souza Cruz que foi na minha lavoura e disse que nunca tinha visto um granizo matar tanto fumo”, explica. Ele também revela que, a propriedade este ano teve a visita de quatro orientadores para verificar o custo da produção. Mattana planta fumo há mais de 20 anos.