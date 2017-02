Estado deve quitar dívida com Hospital Santa Rosa de Lima hoje

Acumulada em R$ 336 mil, a dívida do Estado com o Hospital Santa Rosa de Lima, de Arroio do Tigre, deve ser quitada nesta sexta-feira, 27. A informação foi repassada pela administradora da casa de saúde, Madalena Pasa, que recebeu ligação do Secretário Estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis, na tarde de sexta-feira passada.

Conforme Madalena, com esse valor depositado, será possível colocar a folha de pagamento dos servidores em dia e quitar os débitos com fornecedores. “Estávamos aguardando ansiosamente por essa notícia, pois são 76 famílias que dependem, diretamente, do que ganham com o trabalho no hospital”, destaca.

Os valores devidos pelo estado estão acumulados há mais de seis meses. De acordo com a administradora, esses valores se referem ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à Saúde Mental. O Hospital Santa Rosa de Lima atua há 75 anos na região com 76 leitos. Destes, 61 são destinados ao Sistema Único de Saúde.