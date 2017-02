Três homens arrombaram uma residência localizada em Serrinha do Pinhal, interior do município de Segredo, na tarde desta quarta-feira, 25. Conforme apurado pela reportagem da Gazeta da Serra, os bandidos levaram do local uma bolsa, contendo dinheiro, documentos e cheques, e também um notebook.

Após o crime, o trio fugiu em um Fiesta branco. Contudo, na estrada de Bela Vista, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando. Os criminosos se esconderam no mato no interior do município.

Um dos criminosos foi localizado ainda durante a tarde e está preso. Ele tem 24 anos e é morador do Bairro União, em Sobradinho. Outro suspeito foi detido pela noite, próximo ao local onde o veículo capotou. O indivíduo tem 21 anos e a ação contou com o apoio da Susepe.

Conforme depoimentos de vizinhos para a Polícia, os ladrões teriam pedido informações para moradores da localidade. Também foi relatado que são três homens de pele morena. Polícia Civil, Brigada Militar e Agentes da Susepe continuam nas buscas ao terceiro suspeito.