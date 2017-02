Vice-prefeito, supersecretário e também prefeito

Desde o último sábado como prefeito em exercício de Sobradinho, após ser empossado em solenidade no gabinete do prefeito, Armando Mayerhofer está tendo uma semana bastante agitada. Isso porque o vice-prefeito, além de comandar o Executivo pela primeira vez, também é o responsável pelas oito secretarias municipais nesse período. Apesar disso, ele mostra que está sabendo lidar com a inédita situação na sua carreira política.

Em entrevista ao Giro Regional na manhã desta quarta-feira, 25, Mayerhofer explicou a importância da medida da Prefeitura em não nomear cargos de confiança (CCs) e secretários neste primeiro mês de governo. “A folha de pagamento dos CCs com os secretários chega a R$ 150 mil por mês. Com os encargos, vai a R$ 200 mil. Estamos caminhando para ter uma economia de R$ 400 mil nesses primeiros meses”, explicou.

Mayerhofer também confirmou que, na próxima semana, o prefeito Maninho Trevisan, que retorna de férias, anunciará os dois primeiros integrantes do secretariado. Devem ser nomeados os ocupantes das pastas da Educação e Saúde, consideradas as mais urgentes no momento. “No próximo mês, ele anuncia mais dois secretários, e em março, mais dois”, revela. O que é certo é que as pastas de Finanças e Planejamento e de Obras ficarão com ele e Maninho, respectivamente.

Embora alguns nomes sejam ventilados em conversas informais, a Prefeitura evita falar sobre os possíveis postulantes às secretarias. Líderes da coligação União e Trabalho (PMDB/PDT/PTB/PT), vencedora da eleição municipal de outubro, deve ter reunião no início da próxima semana para definir indicações de secretários.



Pagamento da folha

Durante a entrevista, Mayerhofer revelou que a folha de pagamento do magistério municipal foi quitada na última sexta-feira, 20, junto com as férias. Já o restante do funcionalismo receberá na próxima segunda-feira, 30. O prefeito em exercício também falou sobre as obras em andamento no município.