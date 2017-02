Linha Apolinário I perto de sair do papel

Falta pouco para que o Loteamento Linha Apolinário I, conjunto de moradias populares que será erguido em Sobradinho, saia do papel. O empreendimento, idealizado pela Cooperativa Habitacional União Ltda (Cooperunião), de São Leopoldo, que já passou por duas etapas, está na reta final da terceira fase, com a definição das famílias contempladas com uma unidade habitacional.

De acordo com o diretor da Cooperunião, Marco Pinheiro, as 163 famílias titulares já foram selecionadas. Entretanto, ainda não é confirmado que estas, de fato, serão contempladas. “Agora a documentação dos cadastrados vão para análise da Caixa Econômica Federal para ver se realmente estão aptos e se obedecem as determinações do programa Minha Casa, Minha Vida”, explica. As reuniões com os moradores ocorre todo sábado.

Até a semana que vem, segundo Marco, também será concluída a seleção das 49 famílias suplentes. Até o momento, 24 já estão cadastradas. Elas poderão ser chamadas em caso de uma das famílias selecionadas não sejam habilitadas pela Caixa. O diretor da Cooperunião estima que até o próximo mês, esteja tudo pronto para o início das obras, no Bairro Vera Cruz.



O empreendimento

O Loteamento Linha Apolinário I pretende servir de modelo e de referência para outros empreendimentos no Estado. O empreendimento atende as famílias de baixa renda (Faixa I – Renda familiar de, no máximo, R$ 1,8 mil) do Programa Minha Casa, Minha Vida. A unidade habitacional foi projetada para atender as necessidades dos futuros beneficiados, com uma moradia totalmente adaptada para portadores de necessidades especiais, cadeirantes e idosos.

Com 60,79 metros quadrados, construída em um terreno em média de 7 x 18 metros, contará com dois amplos dormitórios, sala de estar, jantar, cozinha e área de serviços, inclusive já projetada para a construção do terceiro dormitório. Outra novidade será a de que o cadeirante poderá circular por todas as dependências, inclusive com um banheiro amplo adaptado. Está previsto também, espaço para garagem, e outra novidade será a instalação de energia solar, com água quente na cozinha e no banheiro.