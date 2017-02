Separatistas planejam atividades para 2017

O movimento separatista ‘O Sul é meu país’ já está planejando as atividades para 2017. Depois de organizar um plebiscito em todos os estados da região no ano passado, com participação de mais de 600 mil cidadãos, o grupo promete seguir atuando ao longo do ano defendendo seus ideais e buscando cada vez mais novos apoiadores.

Na região Centro Serra, que registrou grande votação, o movimento já tem agenda definida para fevereiro. Conforme o coordenador local, Dionatas Bagiotto, três palestras serão realizadas durante o mês e serão ministradas pelo advogado Ivan Sérgio Feloniuk, um dos líderes do movimento, e ocorrerão nos dias 23, no CTG Candeeiro Serrano em Segredo, no dia 24, na Câmara de Vereadores de Estrela Velha, e no dia 25, na Câmara de Vereadores de Sobradinho.

As duas primeiras palestras estão agendadas para iniciar às 20 horas, enquanto a terceira, que será num sábado, terá início às 15 horas. No encontro de Sobradinho, Bagiotto explica que vai ser feito sorteio de uma rifa que já está circulando na região, pelo preço de R$ 2,00. A Ação entre Amigos do movimento terá, no total, 13 prêmios distribuídos em vale-compras.

Metade do valor arrecadado com as rifas ficarão para o próprio movimento, que é mantido pelos próprios organizadores, já que não tem fins lucrativos. Os 50% restantes serão divididos em duas partes iguais para a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Sobradinho e a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Sobradinho (LFCC).

Durante a entrevista, Bagiotto entregou ao gerente da Gazeta Sobradinho, Laerson Rigon, um certificado de contribuição com o movimento, já que tanto a Rádio Gazeta FM quanto o Jornal Gazeta da Serra noticiaram as ações do movimento durante todo o ano de 2016.