Região sem abertura da Vindima

Tradicional solenidade que sempre acontece no início da colheita da uva, a Vindima, que chegaria a sua nona edição na região Centro Serra em 2017, foi cancelada como forma de protesto. A decisão foi tomada em reunião entre os integrantes da Associação dos Vitivinicultores do Centro Serra (Ativis) neste mês. No ano passado, a abertura havia ocorrido em Ibarama. A colheita, contudo continua normalmente na região.

De acordo com o presidente da entidade, Tiago Maieron, os produtores de uva vem mostrando preocupação com a utilização do 2-4 D, herbicida que é aplicado em lavouras de soja. “Utilizam de qualquer jeito o veneno, em épocas que não poderiam passar, e acabam prejudicando as parreiras”, alerta. O uso de veneno já vem trazendo prejuízos há pelo menos 3 anos em algumas propriedades rurais.

No ano passado, o produtor Elson Busatto, que presidiu a Ativis por seis anos, já havia alertado a região sobre os riscos do 2-4 D. Na ocasião, ele explicou que em 2012, quando ainda não havia sido aplicado o veneno nas redondezas em Linha Tupi, a produção de uva chegou a 29,8 mil quilos. No ano seguinte, com a primeira aplicação, a safra foi prejudicada e a produção caiu para 19 mil quilos. Em 2014, caiu novamente, para 13,3 mil quilos.



Boas expectativas

Conforme Maieron, apesar do cancelamento da Vindima, há boa expectativa para a produção da uva na região. “Quem não foi atingido vai produzir muito bem. É uma safra cheia, melhor do que as anteriores”, salienta. Entretanto, ele ainda não faz projeções de quantas toneladas de uva devem ser colhidas nesta safra nos municípios.

No Rio Grande do Sul, depois de uma perda de 57% em 2016 – considerada a maior quebra desde 1969 –, a expectativa é que a produção atinja 600 milhões de quilos de uva em 2017, cerca de 100% a mais se comparado ao ano anterior, quando foram colhidos pouco mais de 300 milhões de quilos.