Eleitas as soberanas do centenário da Paróquia Sagrada Família

Teve lágrimas de emoção e alegria. Corações bateram mais forte, quase uma arritmia cardíaca. Teve sorriso de orelha a orelha. E teve muita beleza. Assim foi a noite de sábado, 28, em que ocorreu a escola das soberanas dos 100 anos da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre. Tudo começou no salão paroquial, onde as 24 candidatas tiveram três minutos cada para contar a história das respectivas comunidades e expressar o porquê de ser uma soberana do centenário. Delicadas e imponentes ao mesmo tempo, as candidatas sabiam que o resultado dependia única e exclusivamente delas, embora a melhor torcida tenha contado um ponto no resultado final.

No Tigrão, elas deram um show particular. Ensaiadas pelo coordenador do desfile Dionatan Graeff, a coreografia marcou quem assistiu. A ideia de fazer diferente e fugir do tradicional deu muito certo. Ao som de “Simply The Best”, de Tina Turner, fez as torcidas vibrarem pelas suas representantes. De acordo com a coordenadora da comissão organizadora dos eventos do centenário, Zaida Spacil Rohers, o baile superou todas as projeções. “Foi além das nossas expectativas. Nós já esperávamos um bom baile e com muita alegria tivemos uma festa com a participação de mais de 1,5 mil pessoas. Além disso, o evento transcorreu dentro da normalidade e as meninas estavam maravilhosas”, destacou. Zaida também disse que muito do sucesso do evento se deve a equipe que vestiu a camiseta e auxiliou em todo o processo de organização. “Isso demonstra a forma e a capacidade de organização que nossas comunidades têm. Foi uma festa linda, abrimos com chave de ouro nossos eventos dos 100 anos”, disse.

O ápice da noite foi o anúncio do trio de soberanas do centenário. Representando a comunidade de Linha São José, Geise Tamires Hackenhaar é a rainha. A primeira princesa é Maira Micheline Stein, da Comunidade Anjo da Guarda, de Linha Paleta. Já a segunda princesa é Angela Sabrina Jahn, da comunidade Cristo Rei, de Linha Taquaral. As demais meninas passam a ser embaixatrizes da paróquia e farão parte da comissão de recepção dos demais eventos durante o ano.



Vem mais por aí

As comemorações pelos 100 anos da Sagrada Família apenas começaram. Para o dia 12 de fevereiro, quando ocorre a abertura oficial da festa, uma grande programação já foi elaborada. Pela manhã, às 10 horas, haverá missa festiva. Após, almoço festivo e à tarde ocorre o lançamento do livro e do hino dos 100 anos da paróquia. Já em junho, no dia 4, está programada a festa da Matriz, com missa e almoço festivo. As comemorações se encerram em fevereiro, com desfile de carros alegóricos e missa campal.