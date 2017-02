Tigrinho destaca bom desempenho do Partido Progressista no pleito de 2016

O vereador Lenadro Timm (Tigrinho) também presidente do Partido Progressista (PP) de Arroio do Tigre, participou do entrevista no Giro Regional, na última sexta-feira, 27. Na oportunidade comentou sobre o bom desempenho do partido nas eleições de 2016. “O pleito foi muito positivo para o PP em Arroio do Tigre, tanto que elegemos o prefeito com a maior diferença de votos da história. Além disso, colocamos quatro vereadores no Legislativo”, disse.

Tigrinho, que é suplente de vereador, assumiu o posto de Edésio Jank (PP), que assumiu a Secretaria da Fazenda no governo Marciano. De acordo com ele, os trabalhos na vereança continuam firmes. “Vou seguir buscando recursos para as áreas que mais precisam no município”, destacou. Tigrinho também é um grande incentivador e apoiador do esporte em Arroio do Tigre.

O parlamentar também aproveitou o espaço para destacar as ações da “Caravana do Bem”, da qual também faz parte. “É um grupo sem interesses e que se dispõe a auxiliar o município de uma forma muito positiva”, acrescentou. Por fim, Tigrinho deixou o convite para que os munícipes participem das sessões da Câmara, que ocorrem três vezes por mês, nas segundas-feiras, às 18 horas.