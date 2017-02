Associação acolhe animais de rua

Um grupo de pessoas decidiu tomar uma iniciativa exemplar em Arroio do Tigre. Elas fundaram a Associação Quatro Patas e Um Coração, que tem o objetivo de recolher abrigar animais em situação de abandono. Além disso, os participantes visam conscientizar a população sobre maus-tratos, abandono e cuidados com cães e gatos. De acordo com a segunda tesoureira e relações públicas da Associação, Graziele Busatto, as 20 pessoas que compõem a Associação estão empenhadas em prestar serviço à comunidade. Elas se dividem na divulgação dos trabalhos, resgate, adoção temporária, lar temporário, doações financeiras e de ração, além de cuidados veterinários e monitoramento de animais adotados.

O grupo também está empenhado em realizar campanhas de controle de natalidade e vacinação, principalmente nos bairros. “Contamos com a parceria da maioria do comércio local e agora com a regularização da Associação também esperamos contar com o apoio do poder público e privado de forma regular e efetiva”, destacou Graziele.

A voluntária conta também que a ideia de instituir uma Associação surgiu do amor incondicional com os animais e da preocupação com a população canina e felina que se encontra em situação de abandono. “Temos uma grande população adulta de cães e gatos, que causa danos tanto para os próprios animais quanto para a sociedade”, enfatiza. Questionada se a situação preocupa em Arroio do Tigre, Graziele disse que os casos de abando estão aumentando. “Com a divulgação da Associação nas redes sociais, cada vez mais chegam até nós casos de abandono e negligência, aumentando a demanda significativamente”, apontou.

A associação, entretanto, ainda não possui uma sede própria e nem um espaço apropriado para abrigar os animais. Contudo, a entidade segue empenhada no resgate aos animais abandonados e busca lares temporários. As voluntárias responsáveis pelos resgates contam que, nesse pouco tempo de atuação, já foram recolhidos animais em sacos jogados no acostamento de rodovias, em matagais e lixões. Muitos animais também são deixados nos pátios das casas dos membros da associação.

Para adoção responsável, estão disponíveis uma cadela adulta de porte grande, um filhote, duas de porte pequeno e mais alguns gatos. Interessados em adotar podem entrar em contato com a Associação através da página no Facebook.