Agentes da Polícia Civil de Sobradinho prenderam, na manhã de segunda-feira, 30, um jovem de 18 anos. A ação foi coordenada pela delegada Graciela Foresti Chagas, e o suspeito tinha mandado de prisão preventiva decretada por roubo e estupro.

Ele foi abordado nos fundos de sua residência, no Bairro Medianeira, por volta das 9 horas, e tentou fugir, mas acabou detido e conduzido até a Delegacia de Polícia de Sobradinho. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Sobradinho.

Segundo a delegada Graciela, o crime cometido pelo indivíduo que resultou no pedido de prisão ocorreu no dia 25 de dezembro e a ocorrência só foi registrada uma semana depois, no dia 2 de janeiro. A vítima era uma idosa de 73 anos.

O jovem também levou a bolsa da mulher, com um celular e uma quantia em dinheiro. Além disso, segundo a Polícia, ele cometeu diversos furtos quando ainda era menor de idade.