Chegou a hora de celebrar Nossa Senhora dos Navegantes

Depois de semanas de preparação, enfim, é chegada a hora dos devotos de Nossa Senhora dos Navegantes celebrarem a festa que carrega o nome da santa em Sobradinho. Neste domingo, 5, centenas de fiéis devem participar das comemorações do evento, promovido pela Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Trata-se de uma festa tradicional, que atrai não só moradores de Sobradinho e do Centro Serra, mas também de outras regiões do Estado.

O padre Gelso Bernardy, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, participou do Giro Regional na manhã de terça-feira, 31, e explicou que toda a arrecadação da festa vai ser revertida para a reforma do Salão Paroquial Católico, espaço bastante utilizado pela comunidade para reuniões, aniversários, casamentos e jantares. As obras já iniciaram e o custo é estimado em R$ 50 mil.

A concentração na Matriz inicia às 8h30. “Eu peço que as comunidades tragam junto o standard de seu padroeiro, padroeira. A festa não é de um e outro. É da comunidade. De expressão popular. É uma festa de turismo religioso”, salientou Bernardy. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, será carregada por um grupo de cavaleiros, novidade neste ano.

A procissão terá início às 9 horas, com saída da Igreja Matriz. A missa no Parque da Fejão inicia às 10 horas, e será rezada pelo padre Fernando Luiz Bolfe. Ainda, de acordo com o padre Gelso, será sorteada rifa que totaliza R$ 5,8 mil em prêmios. Também serão escolhida as bonecas e a princesa da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes.

Durante todo o mês de janeiro, a Paróquia promoveu visita às comunidades com a imagem de Aparecida nas missas. Já a Novena Móvel iniciou no dia 26 de janeiro e se estende até este sábado, 4, passando pelos bairros da cidade.