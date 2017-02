Devotos celebram a padroeira de Sobradinho

A manhã do último domingo, 5, foi de celebração à santa padroeira de Sobradinho. Centenas de fiéis participam de mais uma edição da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque da Fejão. A programação do evento iniciou por volta das 8h30, quando uma multidão começou a se aglomerar em frente a Igreja Matriz, no Centro, ponto de partida da procissão.

O tempo colaborou e, às 9 horas, iniciou a procissão motorizada, com Mãe dos Navegantes e Mãe Aparecida, em direção a Fejão. A missa começou por volta das 10 horas, e foi rezada pelo padre Fernando Luiz Bolfe, que foi ordenado sacerdote no final do ano passado. A benção da saúde, também conduzida por Bolfe, foi um dos principais momentos da celebração, emocionando o público. Os padres Gelso Bernardy, Celestino Ceretta e Jorge Hudson e os diáconos Rudinei Elesbão e Jacob Rech também estavam presentes.

A festa teve sequência durante a tarde, com a escolha das bonecas e a princesa da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Isadora Colombelli de Oliveira foi escolhida rainha, e as princesas são Giulia Tolotti Morinel e Eduarda da Costa Cezar. Também ocorreu o sorteio da rifa, com a distribuição de R$ 5,8 mil em prêmios entre os presentes na festa.

O padre Gelso Bernardy, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, fez uma avaliação positiva da festa. Toda a renda da festa será revertida para a manutenção da Paróquia e reforma do Salão Paroquial Católico, que é bastante utilizado para jantas, aniversários e casamentos. Nesta sexta-feira, 10, devem ser divulgados os dados oficiais.