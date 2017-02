Descontos de 20% a 50% no Liquida Sobradinho

É tempo de liquidações no comércio de Sobradinho. Começou na última segunda-feira, 6, mais uma edição da campanha Liquida Sobradinho, organizada pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sobradinho (Caciss). Os descontos variam de 20% a 50%. A promoção foi lançada oficialmente na manhã de terça-feira, 7, na sede da entidade, e se estende até o dia 18 de fevereiro, um sábado. De acordo com o presidente da Caciss, Roberto Nunes, até o momento 16 lojas já aderiram a campanha. “O objetivo principal é estimular as vendas nesse período de férias, fidelizar o consumidor e manter e gerar empregos”, salienta. Tradicionalmente, o comércio sofre uma baixa no número de vendas durante esta época, conforme o dirigente da Caciss, com muitas famílias viajando para outras cidades e regiões. As lojas participantes do Liquida Sobradinho terão liberdade para definir o percentual de desconto, bem como os produtos que terão redução no preço neste período. Elas estarão identificadas com um cartaz da promoção, fixado nas vitrines. Segundo Nunes, empresas associadas que não aderiram ainda podem participar da campanha e devem procurar a Caciss. O custo é de R$ 50,00. Nos últimos anos, a Caciss vem intensificando a realização de promoções, visando estimular as vendas no comércio local, atraindo consumidores também dos municípios vizinhos e reforçando a condição de Sobradinho como cidade-polo do Centro Serra. Recentemente, a campanha Natal Premiado Caciss teve seu encerramento, movimentando as lojas associadas no final do ano passado.