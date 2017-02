Igreja Sagrada Família promove festa do centenário neste domingo

A Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre promove neste domingo, 12, a Festa do Centenário. A expectativa é muito grande por parte da comunidade católica do município, tendo em vista que serão lançados o hino e o livro comemorativos dos 100 anos.

A programação abre às 10 horas, com missa solene de ação de graças e participação do bispo diocesano Dom Remídio Bohn, padres, religiosos convidados e as vozes do Coral Municipal. Ao meio-dia ocorre o almoço festivo, no Ginásio Benão.

O ponto alto do evento ocorre à tarde, a partir das 14 horas, com o momento cultural. O Coral vai apresentar algumas canções e após serão lançados o livro histórico e o hino dos 100 anos da Paróquia Sagrada Família. Escrito por Clara Luiza Montagner, o livro conta a história da Paróquia, desde os primórdios da fundação até os tempos contemporâneos. A escritora faz um relato histórico e monta uma linha do tempo para entender tudo o que a Sagrada Família, antes de chamada “do Sobradinho”, nada tinha a ver com a cidade vizinha.

Já o hino foi composto por Cleo Oliveira e musicado por Alda Goettems Santos. De acordo com o compositor, a ideia do hino surgiu em uma reunião da coordenação do movimento de Cursilho. “Propus-me a escrever, o que de imediato foi aceito pelo Padre Marcos”, disse. Sobre a inspiração para escrever, Oliveira disse que é um dom. “Sempre fui bom em redação, leio muito e sempre tive um gosto musical apurado. Gosto de melodias bem produzidas, letras que tenham alma, sentimento, nostalgia. Busco inspiração nas coisas que vejo, ouço e vivo”, acrescenta.

Falando especificamente sobre o hino composto para o centenário da Paróquia Sagrada Família, Oliveira disse que escreveu pensando em como a comunidade pensa e sente a Sagrada Família. “É uma letra simples, para que seja de fácil compreensão e interpretação, mas que exalta a grandeza do que significa a Paróquia para nosso município e nossa região”, conta. A primeira apresentação do hino ocorre na festa deste domingo, nas vozes dos integrantes do Coral Municipal, do qual Cleo Oliveira também faz parte.

As comemorações do centenário continuam durante o ano, com a Festa da Matriz, no dia 4 de junho e o desfile de carros alegóricos e missa campal em fevereiro de 2018.