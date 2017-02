Quatro projetos sÃ£o aprovados em sessÃ£o curta

Os vereadores de Sobradinho aprovaram, na tarde da última segunda-feira, 6, quatro projetos de lei de autoria do Executivo, durante a quinta sessão ordinária do ano, no plenário Ottmar Kessler. Todas as propostas tiveram aprovação unanime por parte dos oito parlamentares presentes. Por motivos de saúde, o vereador Adão Weber (PMDB) não compareceu a reunião.

Um dos projetos aprovados, o PL 02/2017 autoriza a locação de um imóvel para abrigar provisoriamente a Estratégia de Saúde da Família (ESF 3) do Bairro Rio Branco, até que sejam concluídas as obras da unidade. As demais três propostas são referentes a contratação emergencial de profissionais de educação para atuação nos anos finais do ensino fundamental. São professores das disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa e Matemática.

Também foi baixado nas comissões o projeto de lei nº 06/2017, que altera a carga horária e a remuneração do contrato emergencial temporário do cargo de monitor para horta, que atua junto ao Projeto Juventude em Foco, apoiado pelo Banco Itaú. Essa alteração visa atender solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão da ampliação do projeto de horta comunitária. Esta matéria será votada na próxima semana.

A sessão ordinária teve apenas 15 minutos de duração, sendo a mais curta da atual legislatura até o momento. Isso aconteceu porque não ocorreram pronunciamentos no espaço utilizado para as explicações pessoais. Apenas Tuki Siman (PDT) e Valdecir Bilhan (PTB) se manifestaram durante a leitura das indicações. A próxima sessão será realizada na próxima segunda-feira, 13, às 18 horas.