Emoção na despedida da juíza Luciane

Depois de mais de cinco anos de atuação na Comarca de Sobradinho, a juíza Luciane Inês Morsch Glesse despediu-se oficialmente do seu trabalho no município na tarde da última terça-feira, 7. Ela passará a responder pela Comarca de Rio Pardo a partir do mês de março, ficando mais próxima de sua família, já que ela é natural de Santa Cruz do Sul. Temporariamente, ela será substituída pelo juiz Celso Mernak Fialho Fagundes, titular da Comarca de Candelária.

Vinda da Comarca de Quaraí no final de 2011, Luciane, em pouco tempo, se adaptou. Tornou-se conhecida e respeitada por sua atuação não somente em Sobradinho, mas também em toda a região Centro Serra. “Está sendo bastante difícil sair de Sobradinho. Me apeguei a cidade, às pessoas. Aqui dentro do Fórum, posso dizer que somos uma grande família. E conseguimos agregar também servidores de outros órgãos”, comentou, citando os advogados como exemplo. Servidores da Polícia Civil, Brigada Militar e Susepe também estiveram no Fórum para se despedir da juíza.

Uma confraternização com os colegas nas dependências do Fórum marcou o último dia de expediente da magistrada no município. Emocionada, Luciane revela que chorou bastante e avaliou o período em que trabalhou em Sobradinho e já começa a projetar a atuação em Rio Pardo, cidade onde iniciou sua carreira profissional, como assessora, quando tinha 21 anos. “São duas comarcas bastante diferentes. É uma mudança grande”, salientou a juíza.

Em Rio Pardo, Luciane sabe que encontrará uma realidade diferente. A principal delas é que são duas varas judiciais. “Ficarei com a primeira e vou pegar um presídio com pouco mais de 30 presos. Aqui são mais de 160. Isso me motiva, pois queria sair da VEC (Vara de Execução Criminal). É tudo urgente, e é o que mais dificulta o trabalho aqui em Sobradinho”, avalia. Já o número de processos nas duas comarcas, segundo a magistrada, são semelhantes.

Com a ida para a Cidade Histórica, Luciane terá mais tempo para a família, e poderá ver de perto o crescimento da filha, que está hoje com cinco anos e em 2018 vai cursar a primeira série. Atualmente, ela viaja para Santa Cruz aos finais de semana e, se sobra tempo livre, também vai uma vez durante a semana. Além disso, espera a chegada de mais uma criança – desta vez, um menino –, prevista para o final de maio.



Atuação

nas eleições

Luciane também atuou em três eleições na região, como juíza eleitoral da 53ª Zona Eleitoral. Foram dois pleitos municipais – incluindo a eleição suplementar de Sobradinho, em 2013, e uma eleição geral, em 2014. Ela destacou o trabalho em conjunto com a equipe do Cartório Eleitoral de Sobradinho. “Graças a Deus, o cartório daqui é muito bom. Os servidores daqui são extremamente capacitados”, elogia.

A área de atuação de Luciane na Justiça Eleitoral agregava seis municípios – Sobradinho, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete e Segredo. Ela lembra que, apesar de todas as dificuldades, a apuração do pleito do ano passado foi em tempo recorde, sendo a mais rápida de toda a região Centro Serra e Vale do Rio Pardo.