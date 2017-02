Produção de melancia surge como alternativa para a família Rohers

O quadro “Café na Roça” visitou a propriedade da Família Rohers, em Passa Sete, na manhã da última segunda-feira, 6. A produção de melancia de Acicelo e Alitza tornou a propriedade ainda mais diversificada. Além da produção de tabaco, a família se divide na criação de suínos, milho e alimentos para subsistência.

Seu Acicelo, preocupado com o futuro da agricultura familiar, disse que todo e qualquer pedaço de terra é capaz de produzir. “Acho difícil quem mora no interior e que não planta, pelo menos, aquilo que come”, destaca.

Com uma larga experiência de vida e de cultivo, Acicelo disse que a melancia não tem mistério. “Não vou dizer que a melancia é um grande negócio, mas pode ajudar. É preciso esperar o ciclo da fruta, só assim para ela ter uma aparência boa e um sabor mais adocicado”, disse.

Na propriedade, a fruta é plantada com terra de mato e com resíduos de esterco, sendo totalmente ecológica, ou seja, sem a adição de agrotóxicos. Conforme ele, se um bom número de agricultores destinassem um pequeno pedaço de terra para o cultivo da melancia, o Centro Serra poder ser abastecido com a produção local. “Tu não vai ficar rico com a produção, mas se cada um plantasse um pouco e vendesse pro vizinho ou pro amigo, impediria que o dinheiro saísse daqui”, destaca.