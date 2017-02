Novo pedÃ¡gio vai encarecer rota atÃ© a capital

O novo pacote de concessões de rodovias federais à iniciativa privada, anunciado na última semana pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), vai causar impacto no bolso de moradores da região Centro Serra que precisam se deslocar até Porto Alegre. Uma nova praça de pedágio vai entrar em funcionamento na rota mais utilizada para acessar a capital gaúcha. Haverá cobrança na BR-386, na altura do município de Montenegro.

Atualmente, quem precisa ir para Porto Alegre paga uma tarifa de R$ 5,20 na praça de Venâncio Aires, na RSC-287. Como a cobrança é bidirecional, quem faz viagem de ida e volta no mesmo dia precisa desembolsar R$ 10,40. O novo pedágio também terá cobrança nos dois sentidos, e deverá custar R$ 6,20. Ou seja, quem necessita se deslocar até a capital e retorna no mesmo dia vai gastar R$ 22,80 com pedágios, mais que o dobro do que é gasto atualmente.

Serão abertas quatro novas praças de pedágio no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Outras duas já existentes, na BR-290, em Gravataí e Santo Antônio da Patrulha, sofrerão alterações na tarifa. Os valores foram calculados a partir do tráfego médio das rodovias, dos custos operacionais e dos investimentos que serão exigidos das concessionárias.

Ao todo, devem ser investidos R$ 7,9 bilhões, incluindo duplicações, melhorias em acessos e implantação de vias marginais e passarelas. Ainda não há uma data certa para que os novos pedágios entrem em funcionamento. Conforme a ANTT, a tendência é que isso ocorra apenas no segundo ano da concessão. Os editais devem ser abertos no meio deste ano.



Rotas alternativas

A tradicional rota para da região Centro-Serra Porto Alegre passa pela RSC-287, ingressa na BR-386, em Montenegro e acessa a BR-448, a Rodovia do Parque, ou a BR-116. Por outro lado, um roteiro para a capital que é menos utilizado por moradores da região não terá mais cobrança de pedágio. A praça de pedágio na BR-290, em Eldorado do Sul, será desativada. Atualmente, a cobrança é feita apenas no sentido Capital-Interior.

Assim, dá para seguir viagem pela BR-471, passando por Santa Cruz do Sul e Rio Pardo até chegar na BR-290, em Pantano Grande, e de lá seguir para a capital. Outro caminho possível é desviar por Passo do Sobrado, passando pelas ERS-405, ERS-244 e ERS-401, chegando também na BR-290. A primeira rota, com um trecho mais movimentado, aumenta o trajeto até a capital em cerca de 40 quilômetros. Já na segunda o percurso é aumentado em 15 quilômetros.