Arquitetos fazem projeto voluntário da rua coberta

Foi entregue oficialmente na manhã da última sexta-feira, 10, ao prefeito Maninho Trevisan, o projeto arquitetônico para a construção da rua coberta em Sobradinho, elaborado de maneira voluntária por um grupo de cinco arquitetos da cidade. A documentação foi recebida por Maninho em seu gabinete. A reunião informal contou também com a presença do vice-prefeito Armando Mayerhofer.

O projeto foi elaborado pelos arquitetos Carolina Moraes, Fernando Mai, Jerônimo Lazzari, Mateus Pozzobom e Patrícia Lazzari. A ideia, segundo Mayerhofer, é executar um projeto moderno, que harmonize com a Praça 3 de Dezembro, já que a cobertura deverá ser instalada na Avenida João Antônio. “Inicialmente, reunimos os arquitetos da Prefeitura e do município. A ideia era fazer um concurso entre eles. Mas esses profissionais se colocaram a disposição e fizeram um projeto voluntário”, salienta.

O material começou a ser elaborado pelos arquitetos há cerca de quatro semanas e, na última semana, foi apresentado à prefeitura. O próximo passo, conforme o vice-prefeito, é buscar um engenheiro civil, possivelmente de fora do município, para dar andamento ao projeto. “Vamos agilizar o máximo possível para estar com essa cobertura pronta até o final do ano”, projeta o vice-prefeito.

A construção da rua coberta já conta com uma verba prevista, no valor de R$ 250 mil, oriunda de emenda parlamentar do senador Paulo Paim (PT). “Queremos que esse projeto seja executado de forma responsável e com comprometimento da prefeitura”, salientou o arquiteto Fernando Mai, durante a reunião. Nas redes sociais, a iniciativa foi elogiada, mas o local escolhido para a cobertura ainda divide opiniões.