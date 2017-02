Lançados livro e hino do centenário da Sagrada Família

Com o espaço físico praticamente lotado, os fiéis e comunidade de Arroio do Tigre puderam acompanhar mais uma festa em comemoração aos 100 anos da Paróquia Sagrada Família. A manhã foi reservada para missa festiva, com a participação do Bispo Dom Remídio Bohn e outros religiosos convidados, na Igreja Matriz. O almoço foi servido pela equipe de Abilio Mainardi, no Ginásio. À tarde, as vozes afinadas do Coral Municipal deram vida ao Hino do Centenário, escrito por Cleo Oliveira e musicado pela professora Alda Goettems.

Após, ocorreu o lançamento do livro “Paróquia Sagrada Família – 100 anos de fé, cultura e trabalho”, escrito por Clara Luiza Montagner. Ela pesquisou e escreveu a obra gratuitamente para a Paróquia, cedendo todos os direitos à Sagrada Família. O livro pode ser adquirido na secretaria da Paróquia.

Questionada sobre como foi a busca pelas informações históricas para composição da obra, Clara disse não foi difícil. “Há tempo trabalho com pesquisa histórica e já tenho, mais ou menos, ideia de onde procurar. Por acaso, eu estava e ainda estou trabalhando numa pesquisa que tem por abrangência a região da Serra do Botucaraí, ou seja, a região Centro Serra. Então, de certa forma, eu já tinha informações básicas sobre a presença da Igreja Católica na região”, destaca. Em relação ao sentimento de ver sua obra publicada, a escritora revela que o sentimento foi o de mais uma missão cumprida. “Algo que me fez bem, pelas raízes maternas em Arroio do Tigre, a participação do meu avô e tios na construção da Igreja Matriz, assim como meu pai também durante o tempo em que a família residiu em Arroio do Tigre. Fico feliz com as inúmeras manifestações de carinho que recebi pela composição da obra”, acrescenta.