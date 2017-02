Suspeito de furtar TV, DVD e aparelho de som Ã© preso pela Brigada Militar

A Brigada Militar de Sobradinho prendeu, na tarde desta terça-feira, 14, um homem de 36 anos, suspeito de arrombar uma residência no Bairro Vera Cruz. O indivíduo, natural de Encruzilhada do Sul, havia furtado do local uma TV de 32 polegadas, dois DVDs e um aparelho de som.

Ele foi detido na Rua Arnegildo Missau, no Bairro Maieron, próximo ao Arroio Carijinho. A ação contou com a participação dos sargentos Maciel e Elias, o soldado Márcio e a sessão de inteligência da Brigada Militar.

Os objetos furtados foram recuperados. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Sobradinho. Após os trâmites legais, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Sobradinho.