Festa dos Navegantes teve lucro líquido de R$ 62 mil

Realizada no último dia 5, a festa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Sobradinho, superou as expectativas da organização. O evento, que levou centenas de devotos ao Parque da Fejão, teve um lucro líquido de R$ 62.657,00. O balanço da prestação de contas da festa foi feito pelo Conselho Administrativo da Paróquia na última semana e apresentado à reportagem da Gazeta da Serra na última sexta-feira, 10.

A arrecadação bruta da Festa dos Navegantes chegou a pouco mais de R$ 90 mil, sendo que a maior parte veio com a venda de tortas – aproximadamente R$ 19 mil -, seguida pela comercialização da rifa da festa, que totalizou R$ 16,8 mil, e pelo carreteiro, com R$ 9,1 mil. Já as despesas totais foram de R$ 27.768,50. A coordenadora do Conselho Paroquial, Suzana da Rosa, e a vice Debora Donati estiveram no Giro Regional e destacaram a organização da festa.

Suzana comemorou a união de forças, que resultou em mais uma bonita festa. “Só temos a agradecer a todos. A festa não foi só no dia. Ela começou lá no início, no lançamento no dia 18 de dezembro, com o aniversário do Padre Gelso Bernardy. Todo mundo, desde então, se empenhou”, avalia. A parte religiosa também foi bastante elogiada pelos organizadores, desde a procissão, passando pela missa até a benção da saúde.

O valor arrecadado com a festa será aplicado na reforma do Salão Paroquial Católico, que deve ficar pronta até março. Todo o telhado do local será trocado. O recurso também será utilizado na restauração do piso da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes e na manutenção dos serviços pastorais. Os obras na igreja iniciaram na última semana e devem seguir pelo menos até esta sexta-feira, de acordo com informações da Paróquia.

Por causa disso, as missas do final de semana passado foram celebradas na Capela Imaculada Conceição, do Bairro Rio Branco. Já as missas da saúde, que tradicionalmente ocorre nas quartas-feiras, foram canceladas.