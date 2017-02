Mairê Agroindústria recebe selo Sabor Gaúcho

Antes de fabricar uma das melhores cucas da região, Mairê Rubert e família eram fumicultores. Desiludidos com a quebra na produção cada vez mais frequente e com os prejuízos, resolveram mudar de ramo. Foi então que surgiu a Mairê Agroindústria. Legalizada há três anos e meio, a produção já alcança a incrível marca de mil cucas por semana, sem falar nos outros panificados que também são produzidos na Agroindústria.

O trabalho é em família, com a ajuda da filha Queli e da nora Tainá, Mairê coloca, literalmente, a mão na massa. Questionada sobre a qualidade e o sabor inconfundível de seus produtos, ela destaca que esta foi uma receita criada por ela mesma. “Fomos testando as massas e chegamos na que temos até hoje, garantindo um produto de qualidade aos consumidores”, disse.

O quadro “Café na Roça”, do programa Giro Regional da Gazeta FM visitou a família na última segunda-feira, 13, para saber um pouco mais do dia a dia da família e os detalhes da produção. Com o controle de qualidade e sanitário garantidos, a produção para por etapas que garantem sua sanidade.

Na última semana, a Agroindústria recebeu o selo “Sabor Gaúcho”, que garante a comercialização dos produtos em todo o território gaúcho. Sobre a conquista, a família comemora. “Pretendemos expandir para os outros municípios, mas tudo devagar e com os pés no chão”, garante.