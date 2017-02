Fim de semana para ver o brilho das escolas de samba

Chegou a hora pela qual as escolas de samba de Sobradinho aguardam e se preparam o ano inteiro. Neste final de semana, uma multidão de foliões vai tomar conta da Avenida João Antônio, no Centro da cidade para acompanhar o desfile das duas agremiações do município: a Escola Mocidade Independente, do Bairro Vera Cruz, e a Escola Unidos do Samba, do Bairro União, além de blocos de samba de toda a região Centro Serra.

Serão dois dias de folia no Carnaval de Rua. Tanto no sábado, 18, quanto no domingo, 19, o desfile na avenida terá início às 20h30. Assim como ocorreu ano passado, a Prefeitura de Sobradinho optou por promover o carnaval fora da data tradicional. Desta vez, porém, os desfiles ocorrem uma semana antes. Já em 2016, a festa foi realizada quase um mês depois, no início de março.

E as duas escolas prometem dar um verdadeiro show na Avenida João Antônio. Neste ano, se inverte a ordem de 2016 de entrada das escolas. No sábado, a Unidos do Samba será a primeira a desfilar, enquanto no domingo a Mocidade Independente abre o desfile. Os últimos dias de preparação tem sido de muito trabalho e animação nos barracões, e também de suspense, já que as duas agremiações pretendem surpreender o público presente com seus carros, alegorias e fantasias. Representantes das duas escolas participaram do Giro Regional nesta quarta-feira e falaram dos preparativos finais e também aproveitaram para mostrar um pouco do samba-enredo que será levado para a avenida. As escolas ainda agradeceram a todos os apoiadores que viabilizaram mais um desfile.



Bailes depois

do desfile

Após os desfiles de sábado, cada escola vai promover um baile de pré-carnaval. A Escola Unidos do Samba promoverá a festa no Ginásio Castelão, com animação da Banda Marcopolo e presença dos blocos. Haverá premiação. Já o baile da Mocidade Independente, em parceria com a Apae de Sobradinho, será realizado no Ginásio da Vera Cruz. A animação fica a cargo da Banda Anjo Nacional.