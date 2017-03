Ficha Limpa é aprovado, mas Maninho veta lei

A primeira sessão extraordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho na atual legislatura foi marcada por discursos fortes, discussões entre parlamentares e indignação da oposição com um dos projetos levados para votação na manhã da última terça-feira, 21. O novo projeto de lei da Ficha Limpa Municipal foi aprovada graças ao voto de minerva da presidente Maxcemira Trevisan (PDT). Contudo, depois da enorme repercussão, o prefeito Maninho Trevisan anunciou que vai vetar a lei.

A votação de terça começou a se desenhar ainda na sessão de segunda-feira, com os discursos contrários dos vereadores Jeferson Mattana (PSB) e Maninho Freitas (PP). Além deles, Éder Librelotto (PP) e Preta Teichmann (PSDB) votaram pela reprovação do projeto, de autoria do Executivo. Todos argumentaram que a lei atual, em vigor desde 2011, está correta e não necessitaria de modificações.

Quando o projeto foi colocado em discussão durante manhã, Mattana, Freitas e Librelotto fizeram pedido de vistas, alegando que necessitariam de mais tempo para votarem a proposta. “Esse projeto chegou ontem pela manhã e já querem votar agora. Não vejo o porquê de ser votado hoje. Não tem nem regime de urgência”, justificou Librelotto, apoiado pelos colegas.



Discussões e veto do prefeito

Maxcemira decidiu colocou o projeto em votação, resultando no empate. Coube a ela dar o voto final, aprovando o projeto. A postura da presidente irritou Maninho Freitas. Ele salientou que “estavam rasgando a constituição com esta manobra”, se referindo ao fato de não aceitarem o pedido de vistas. A pedetista se defendeu e afirmou que o colega não estava tendo um comportamento adequado na Câmara.

Nesta quinta-feira, 23, Maninho Trevisan, em entrevista no Giro Regional, disse que a lei será vetada. Ele quer dar mais tempo para os parlamentares analisarem a proposta.



Aumento salarial para servidores é aprovado

Embora a votação do projeto de lei da Ficha Limpa tenha ofuscado todo o restante da sessão, outras seis propostas foram aprovadas pelos vereadores, todas por unanimidade. Uma delas é o reajuste salarial dos servidores municipais, com revisão geral anual de 5,39%, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) e aumento real no percentual de 1,11% sobre o padrão referencial dos vencimentos. O presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Sobradinho, Paulo Moraes, acompanhou a sessão e explicou aos parlamentares que estes percentuais foram definidos previamente com o Executivo.