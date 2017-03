Piscicultura: uma atividade em pleno crescimento

Uma das atividades que mais cresce no interior de Sobradinho, a piscicultura está conquistando seu espaço na região Centro Serra. Prova disso é que existe até mesmo uma associação, legalmente constituída desde 2014 e que desenvolve um importante trabalho no município junto aos produtores do pescado. Essa entidade vai ganhando terreno e cresce a cada ano, com mais pessoas se interessando por essa cultura.

O presidente da Associação dos Piscicultores de Sobradinho, Rudolfo Schneider, e o chefe do escritório local da Emater/RS-Ascar, Adriano Dreher, participaram do Giro Regional na última semana e destacaram o trabalho desenvolvido pela entidade na região. Rudolfo, morador de Linha Carijinho trabalha há anos com a piscicultura e recentemente foi reconduzido ao cargo máximo da associação.

Segundo Rudolfo, o maior desafio é a comercialização do pescado. A ideia é, em conjunto com a Emater, levar amostras do produto nas próximas edições da Feira das Agroindústrias, que ocorre mensalmente na Praça 3 de Dezembro. “Com a chegada do Adriano na Emater, tivemos um crescimento muito bom nessa área, desde a parte de incentivo de recursos até a criação da associação”, salienta. A entidade atualmente conta com 25 associados em dia.

Ele lembra que, por uma questão cultural, parte da população lembra do peixe apenas na Semana Santa. “O que ouvimos muito na rua é que as pessoas vão no supermercado e encontram aquele peixe congelado, com uma aparência não muito agradável e por um valor alto”, salienta Rudolfo. Para ele, Sobradinho conta com uma rede de produtores em condições de oferecer um pescado de boa qualidade.

Já Adriano lembrou que a associação se reune a cada dois meses. “Discutimos manejo e melhores técnicas de produção para levar um pescado de qualidade para a mesa. A piscicultura tem uma grande importância para a região e o Estado, principalmente na agricultura familiar. É importante na soberania familiar e financeira”, salienta. Ele lembra que a produção do pescado pode ser feita o ano inteiro, com algumas especificidades.

Reuniões

Na última sexta-feira, 17, a Associação dos Piscicultores de Sobradinho esteve reunida na propriedade de Irineu Dörs, em Linha Brasileira. Entre os assuntos que estavam na pauta, destaque para a comercialização do pescado na Semana Santa. A Agroindústria Kroth assumiu a estrutura da Braspeixe. Conforme Adriano Dreher, resta apenas o alvará sanitário para que a agroindústria comece a abater no local. “Ele vai absorver toda a produção local”, comenta.