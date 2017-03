Para dar show na avenida, não tem tempo ruim

Fora de época, o carnaval de rua de Sobradinho atraiu milhares de pessoas até a Avenida João Antônio, nas duas noites de folia, no último final de semana, sábado, 18, e domingo, 19. O desfile das escolas de samba começou por volta das 21 horas em ambos os dias. E as duas agremiações da cidade brilharam e mostraram organização, tanto nas baterias, quanto com os carros alegóricos. Como deve ser um grande carnaval de rua.

A primeira do sábado foi a escola Unidos do Samba, do Bairro União. Com sua águia – símbolo da escola – encheu os olhos dos espectadores, que lotaram as laterais da avenida. Com o samba enredo ecoando e homenageando Dona Varda, a “madrinha do povo”, a Unidos do Samba mostrou que tem samba no pé e não nega suas origens.

A chuva começou no final do desfile da primeira escola, mas não impôs restrições à Mocidade Independente, do Bairro Vera Cruz, que destacou os 90 anos de emancipação de Sobradinho. O leão – símbolo da escola – também desceu a avenida rugindo, encantando o público presente na avenida.

No dia seguinte, as duas escolas voltaram à avenida para mostrar o amor pela festa que é marca registrada dos brasileiros. Desta vez, a ordem de entrada das agremiações se inverteu, com a Mocidade Independente desfilando primeiro, seguida pela Unidos do Samba.