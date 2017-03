Sindicato dos Trabalhadores de Arroio do Tigre comemora 50 anos

Agricultores e seus familiares, bem como representantes do poder público e de entidades de classe e representativas, participaram de uma grande festa para homenagear e comemorar o cinquentenário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre. A solenidade ocorreu pela manhã, nas dependências do CTG Pousada das Carretas, com lançamento do guia de convênios, apresentação de vídeo institucional e entrega de placas comemorativas aos ex-presidentes e familiares. O atual presidente do STR de Arroio do Tigre, Alceu Romar Mergen, recebeu a honraria das mãos do presidente da Fetag, Carlos Joel da Silva. O Jornal Gazeta da Serra e a Rádio Gazeta FM 98.1 também receberam certificado por participar dos cinquenta anos de história e de lutas da entidade.

Também houve momento espiritual, com bênção do Padre Marcos Eichner, além de pronunciamento de autoridades. Foram servidos mais de 1200 almoços para associados, seus familiares e comunidade participante. À tarde, ocorreu o sorteio de 50 prêmios entre os associados. A festa continuou no Ginásio Tigrão, ao embalo de “Os Atuais”.